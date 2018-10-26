Редакцию CNN в Нью-Йорке снова эвакуировали [ Редактировать ]
В Нью-Йорке снова эвакуировали здание Тайм-Уорнер-Центра, где расположена редакция телеканала CNN.
Как сообщает телеканал CBS, подозрения сотрудников полиции вызвали пакеты, оставленные в одном из магазинов в торговом центре.
Информацию подтвердили и в полицейском управлении Нью-Йорка в Twitter.
"В целях предосторожности полиция Нью-Йорка в настоящее время проверяет пару оставленных без присмотра пакетов в торговом центре Time Warner", - говорится в сообщении.
Позже полиция сообщила, что никаких опасных предметов не обнаружили.
Напомним, в среду, 24 октября, нью-йоркскую редакцию CNN уже эвакуировали из-за подозрительной посылки. Ранее СМИ сообщили, что посылки с бомбами могли отправить из Флориды.
Напомним, что 24 октября американские спецслужбы перехватили посылки с самодельными бомбами, которые были отправлены высокопоставленным представителям Демократической партии США, а также в офис CNN в Нью-Йорке. Власти назвали взрывные устройства "потенциально опасными", но ни одно из них не сдетонировало.
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