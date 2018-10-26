Фермен з Великої Британії пропонує власноруч вибрати гарбуза на його полі

До Геловіна фермер з Великої Британії пропонує людям власноруч вибрати гарбуза на його полі. Щороку за тиждень до свята Чарлі Еклі приймає всіх охочих на своїй фермі у графстві Кент. Він вирощує близько сімдесяти сортів гарбузів. Каже: більшість із них на ринку не знайти