26 октября: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
26 октября - 299-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 66 дней.
Именины 26 октября
Вениамин, Иннокентий, Карп, Никита, Николай, Трофим.
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До Геловіна фермер з Великої Британії пропонує людям власноруч вибрати гарбуза на його полі. Щороку за тиждень до свята Чарлі Еклі приймає всіх охочих на своїй фермі у графстві Кент. Він вирощує близько сімдесяти сортів гарбузів. Каже: більшість із них на ринку не знайти
Фермер з Британії вирощує близько сімдесяти сортів гарбузів
До Геловіна фермер з Великої Британії пропонує людям власноруч вибрати гарбуза на його полі. Щороку за тиждень до свята Чарлі Еклі приймає всіх охочих на своїй фермі у графстві Кент. Він вирощує близько сімдесяти сортів гарбузів. Каже: більшість із них на ринку не знайти
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