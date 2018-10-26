В аеропорту Бухареста через загрозу вибуху терміново сів літак, що прямував з Кутаїсі до Варшави.

Про імовірну бомбу на борту повідомила телефоном жінка. Як з'ясували правоохоронці, дзвонила вона з летовища у Грузії. У салоні літака перебували 173 пасажири, усіх евакуювали. Ані в їхньому багажі, ані в салоні лайнера вибухівки не виявили.