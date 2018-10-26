"Ігри нескорених": ветеран АТО виборов срібну нагороду [ Редактировать ]
Ветеран АТО Юрій Дмитренко виборов срібло на "Іграх нескорених". Спортсмен став другим у метанні диска, випередивши легкоатлета з Естонії.
Медаль вже 12 в скарбничці української збірної. На цьогорічних змаганнях у Сіднеї - команда здобула три золотих, три бронзових і шість срібних нагород.
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