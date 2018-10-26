Ветеран АТО Юрій Дмитренко виборов срібло на "Іграх нескорених". Спортсмен став другим у метанні диска, випередивши легкоатлета з Естонії.

Медаль вже 12 в скарбничці української збірної. На цьогорічних змаганнях у Сіднеї - команда здобула три золотих, три бронзових і шість срібних нагород.