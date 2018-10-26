Філіппінський острів Боракай знову запрошує туристів. Пляжі узбережжя прибрали від сміття, а море вирує бірюзовими хвилями. Місцеві з нетерпінням очікують відпочивальників, адже через бруд та нечистоти, на острові півроку сиділи без роботи.

На "генеральне прибирання" острів Боракай закрив президент країни Родріго Дутерте. Мовляв, за останні роки колись "райська місцина" перетворилася на вигрібну яму. Справді, неконтрольований наплив туристів призвів до того, що на пляжах були гори сміття, а каналізація стікала просто в море.

Місцевим жителям влада дозволила повернутися на острів на тиждень раніше, ніж відбудеться його офіційне відкриття. Люди в захваті від покращених пляжів, але не приховують, що найбільше - чекають на туристів. Адже від них залежить їхній прибуток.

"Ми всі не можемо дочекатися, коли знову приїдуть туристи. На узбережжях тепер так гарно, так чисто! Скоро відпочивальники побачать, як у нас добре стало", - говорить Енжел Брум, жителька острова Боракай.

"Коли це станеться, нарешті окупляться ці місяці тяжких випробувань", - говорить Діна Онг, жителька Філіппін.

Відтепер на острові нові правила. Головне з них - категорична заборона курити і вживати алкогольні напої на пляжах та в громадських місцях.

"Тепер забруднити острів буде непросто. Уряд запровадив такі жорсткі закони, що не залишають шансів знову перетворити цей рай на стічну канаву", - говорить Ральф Тюмаг, житель сусіднього острова Палан.

Та й приїжджих тут поменшає - сюди щодня пускатимуть не більш ніж 19 тисяч людей. Крім того, понад половина готелів острова поки що не отримала нових ліцензій, а тому ще закрита. Тож тільки 115 із 400 - відчинять двері сьогодні, до приїзду перших туристів. Їхні власники довели, що дотрималися природоохоронного законодавства під час зведення своїх готелів та прокладання каналізації. За це - отримали акредитацію. А в тих, які не дістали дозвіл, є 2 варіанти - або самостійно знести незаконно побудовані конструкції - приміром, розташовані на відстані менш ніж 30 метрів від води - або ж назавжди закрити свій бізнес.