Справу Павла Гриба повернули до суду у Ростові-на-Дону [ Редактировать ]
Справу іншого політв’язня Павла Гриба повернули до суду у Ростові-на-Дону. Українця звинувачують у підбурюванні до тероризму.
Перші судові слухання розпочалися ще влітку, згодом матеріали справи направили на доопрацювання прокурору. Дату нових засідань ще не визначено, - повідомили в прес-службі суду.
Нагадаємо, 19-річного Павла Гриба обманом виманили в Білорусь, а там юнака затримали російські спецслужби. Йому закидають - підготовку терактів у Сочі. Українець провину не визнає.
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