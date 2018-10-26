Справу іншого політв’язня Павла Гриба повернули до суду у Ростові-на-Дону. Українця звинувачують у підбурюванні до тероризму.

Перші судові слухання розпочалися ще влітку, згодом матеріали справи направили на доопрацювання прокурору. Дату нових засідань ще не визначено, - повідомили в прес-службі суду.

Нагадаємо, 19-річного Павла Гриба обманом виманили в Білорусь, а там юнака затримали російські спецслужби. Йому закидають - підготовку терактів у Сочі. Українець провину не визнає.