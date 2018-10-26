Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Документ передбачає посилення санкцій щодо Росії - у разі ескалації конфлікту в акваторії. Йдеться, зокрема, про надмірні перевірки Росією комерційних суден під прапорами України та країн ЄС.

Євродепутати засуджують такі дії Федерації і хоча не заперечують самого права на перевірки, але наголошують - Москва, "не повинна зловживати цим правом чи застосовувати його з політичних міркувань".

Президент Порошенко подякував Європарламенту за цю резолюцію і висловив сподівання, що санкції щодо Росії будуть запроваджені. А у вітчизняному МЗС зазначили: ця резолюція - додатковий аргумент на захист українських інтересів у морському трибуналі.