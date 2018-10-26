Олегові Сенцову присудили премію Сахарова [ Редактировать ]
Українцю Олегові Сенцову присудили премію Сахарова. В Європейському парламенті вважають, що режисер, незаконно засуджений у Росії, є символом боротьби за звільнення політв'язнів усього світу. І вкотре закликали Москву відпустити бранця.
Присудження відзнаки Сенцову Петро Порошенко назвав "дуже вчасним сигналом підтримки - у вкрай тяжкий момент життя українського патріота". Глава держави висловив сподівання, що ця подія пришвидшить звільнення політв'язня.
Премію Сахарова за свободу думки вручають уже 30 років поспіль - за винятковий внесок у боротьбу за права людини в усьому світі.
"Ми вирішили номінувати Олега Сенцова, бо вважаємо його невинним, він провів за ґратами понад 4 роки. 14 травня він розпочав голодування із закликом до російської влади звільнити близько 70 українських в'язнів, утримуваних у Росії та Криму за політичними мотивами", - наголосив Едуард Кукан, член Європарламенту.
"Завдяки його мужності та рішучості, наражаючи своє життя на небезпеку, кінорежисер Олег Сенцов став символом боротьби за звільнення політичних в'язнів, що утримуються в Росії і в усьому світі", - наголосив Антоніо Таяні, президент Європарламенту
Вручення премії САхарова відбудеться 12 грудня в Європарламенті. Оскільки сам Сенцов перебуває в російській тюрмі, за відзнакою до Франції вирушать його сестра - Наталія Каплан та адвокат Дмитро Дінзе.
Грошову премію, у розмірі 50 тисяч євро, Наталія Каплан обіцяє покласти на банківський рахунок, де вона чекатиме власника. А у разі потреби сестра передасть кошти дітям Олега Сенцова.
по теме
Украина готова немедленно обменять Сенцова
Украина готова немедленно забрать политзаключенного Олега Сенцова из России и предоставить ему необходимое лечение и реабилитацию
Сенцов прекратил голодовку: украинский омбудсмен сделала заявление
В пятницу, 5 октября, Олег Сенцов прекратил голодовку
Справу Павла Гриба повернули до суду у Ростові-на-Дону
19-річного Павла Гриба обманом виманили в Білорусь, а там юнака затримали російські спецслужби
Європарламент присудив Олегу Сенцову премію Сахарова
Олег Сенцов став лауреатом премії Сахарова. Відзнаку українському режисерові, який відбуває 20-річний термін у російській колонії, присудив Європейський парламент. Там вважають, що Сенцов - є символом боротьби за звільнення політичних в'язнів усього світу
Олег Сенцов став лауреатом премії Сахарова
Олег Сенцов став лауреатом премії Сахарова. Відзнаку українському режисерові, який незаконно відбуває 20-річний термін у російській колонії - присудив Європейський парламент. Там вважають, що Сенцов став символом боротьби за звільнення політичних в'язнів усього світу