Українцю Олегові Сенцову присудили премію Сахарова. В Європейському парламенті вважають, що режисер, незаконно засуджений у Росії, є символом боротьби за звільнення політв'язнів усього світу. І вкотре закликали Москву відпустити бранця.

Присудження відзнаки Сенцову Петро Порошенко назвав "дуже вчасним сигналом підтримки - у вкрай тяжкий момент життя українського патріота". Глава держави висловив сподівання, що ця подія пришвидшить звільнення політв'язня.

Премію Сахарова за свободу думки вручають уже 30 років поспіль - за винятковий внесок у боротьбу за права людини в усьому світі.

"Ми вирішили номінувати Олега Сенцова, бо вважаємо його невинним, він провів за ґратами понад 4 роки. 14 травня він розпочав голодування із закликом до російської влади звільнити близько 70 українських в'язнів, утримуваних у Росії та Криму за політичними мотивами", - наголосив Едуард Кукан, член Європарламенту.

"Завдяки його мужності та рішучості, наражаючи своє життя на небезпеку, кінорежисер Олег Сенцов став символом боротьби за звільнення політичних в'язнів, що утримуються в Росії і в усьому світі", - наголосив Антоніо Таяні, президент Європарламенту

Вручення премії САхарова відбудеться 12 грудня в Європарламенті. Оскільки сам Сенцов перебуває в російській тюрмі, за відзнакою до Франції вирушать його сестра - Наталія Каплан та адвокат Дмитро Дінзе.

Грошову премію, у розмірі 50 тисяч євро, Наталія Каплан обіцяє покласти на банківський рахунок, де вона чекатиме власника. А у разі потреби сестра передасть кошти дітям Олега Сенцова.