А Миколаїв зустрів своїх героїв - морських піхотинців 36-ї окремої бригади. Напередодні бійці повернулася зі сходу країни. З квітами, прапорами та повітряними кульками містяни чекали армійців із самого ранку.

Подивімося, як це було.

Герої колоною прямують проспектом Героїв України. Маршрут - від парку "Перемога", центральними вулицями і до меморіалу воїнам, загиблим в АТО. Бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти й самі щойно повернулися додому зі сходу. Перехожі зупиняються, аби подякувати морпіхам.

"Снимал только что военных, чтоб показать всему миру, какие у нас защитники. С радостью. С благодарностью к ним. Еще раз им большое спасибо!"

"Ребят надо поддержать, показать, что мы благодарны и солидарны".

А на головній площі відрання на морпіхів уже чекали рідні та небайдужі містяни. Інна з синьо-жовтими квітами видивляється з-поміж сотень військових свого коханого Володимира. Чоловіка чекала довгих 10 місяців.

"Мужній, батько 3 дітей. Ніколи не ховався за моєю спиною. Нічого не боявся. Ні. Всі бояться. Це нормально. Але наш папа - герой. Ми йому вдячні. І вдячні всім хлопцям!", - говорить Інна Слободенюк, дружина морпіха.

"Дякуємо вам всім.

Подякувало бригаді й військове керівництво за те, що успішно впоралися з бойовим завданням.

"Бригада мала честь виконати визначені завдання з оборони цілісності нашої держави, дати відсіч ворогу, втримати ті рубежі, які були визначені. Це південний форпост нашої держави - приморський напрямок Маріуполь і найближчі населенні пункти", - говорить Андрій Гнатов, командир окремої бригади морської піхоти.

Не минулося й без втрат. Лише за цю ротацію в бригаді загинули 12 бійців. Їх ушанували хвилиною мовчання, поклали квіти до пам'ятного знаку полеглим героям. Тепер морпіхів чекає відпочинок. А далі - півроку підготовок до нових бойових завдань.