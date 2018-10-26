Один український військовий поранений минулої доби на сході. Бойовики півдесятка разів атакували опорні пункти Об'єднаних сил. Кілька обстрілів провели із забороненої Мінськом зброї.

Найгарячіше було поблизу Світлодарська. Там противник атакував із мінометів, гранатометів та БМП. Під ворожий вогонь потрапили й захисники Луганського, Авдіївки, Красногорівки та Гнутового.