У Лондонському зоопарку уже святкують Геловін. У вольєрах капуцинів, горил та жирафів працівники звіринця розклали гарбузи зі страхітливим різьбленням. Тварини охоче поласували подарунками. Щоправда, до смаку гостинці припали не усім - одна з горил жбурляла шматки гарбуза вусібіч.

"Геловін наближається. Тому, згідно з усіма традиціями, ми щороку прикрашаємо звіринець. І звісно, декоруємо вольєри головним символом свята - гарбузами. Таке оздоблення відвідувачам до вподоби - особливо дітям. Утім, якщо раніше ми використовували гарбузи хіба як прикрасу - цьогоріч усе інакше: ми дозволили тваринам ними поласувати. А з деяких зробили імпровізовані миски для їжі", - розповів Деніел Сіммондс, директор лондонського зоопарку.