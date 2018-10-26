На Волині на хабарі спіймали патрульного.

Капітан поліції, який працює у відділі безпеки дорожнього руху, шантажував місцевого бізнесмена - вимагав 60 тисяч гривень. За таку винагороду інспектор обіцяв дозволити підприємцю встановлювати рекламні щити уздовж автошляхів, - повідомили в СБУ.

Оперативники знайшли в затриманого правоохоронця понад 16 тисяч гривень, кажуть - це був перший транш із домовленої суми. Тепер здирникові загрожує до 10 років ув'язнення.