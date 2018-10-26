У Чернівцях поліцейські виявили виробництво підробної кави. У закритих цехах шахраї цілодобово виготовляли фальсифікат. До роботи залучили майже два десятки людей. Під час обшуку силовики виявили 15 тонн несправжньої кави та ще 30 тонн сировини.

Ділки змішували дешевий сирець із задавненими зернами. Готову продукцію збували по всій Україні гуртом і вроздріб. Вилучене обладнання оперативники оцінили у 5 мільйонів гривень.

"Поліцейські встановили фігурантів протиправного бізнесу, їхні адреси, а також викрили канали збуту. Під час обшуків працівники поліції виявили та вилучили сировину, готову продукцію, обладнання та матеріали для розфасування кави", - повідомив Олександр Чубей, заступник начальника ГУ НП у Чернівецькій області.