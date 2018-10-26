У Чернівцях викрили виробництво підробної кави [ Редактировать ]
У Чернівцях поліцейські виявили виробництво підробної кави. У закритих цехах шахраї цілодобово виготовляли фальсифікат. До роботи залучили майже два десятки людей. Під час обшуку силовики виявили 15 тонн несправжньої кави та ще 30 тонн сировини.
Ділки змішували дешевий сирець із задавненими зернами. Готову продукцію збували по всій Україні гуртом і вроздріб. Вилучене обладнання оперативники оцінили у 5 мільйонів гривень.
"Поліцейські встановили фігурантів протиправного бізнесу, їхні адреси, а також викрили канали збуту. Під час обшуків працівники поліції виявили та вилучили сировину, готову продукцію, обладнання та матеріали для розфасування кави", - повідомив Олександр Чубей, заступник начальника ГУ НП у Чернівецькій області.
по теме
На Волині поліцейський шантажував бізнесмена
Капітан поліції, який працює у відділі безпеки дорожнього руху, шантажував місцевого бізнесмена - вимагав 60 тисяч гривень
У Бельгії злочинці повернулися до пограбованої крамниці (відео)
Озброєні злочинці вдерлися до крамниці, але власник запропонував їм прийти пізніше, коли в касі буде більший виторг - нападники послухалися і повернулися
У Стамбулі тюремник-утікач із ножем напав на перехожих
У Стамбулі тюремник-утікач із ножем напав на перехожих. Постраждали дев'ятеро людей, двоє з них - у тяжкому стані
Правоохоронці встановили особу затриманого у Франції "мертвого" українця
Чоловіка через корупцію розшукували в Україні, утім йому вдалося уникнути покарання, підробивши свідоцтво про смерть та втекти до Франції
У Чернівцях бандити грабували торгівців валютою
Підозрювані діяли за напрацьованою схемою - ретельно вивчали графік та маршрути своїх жертв, потому підстерігали, відбирали кошти і втікали на автівках