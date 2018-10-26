Прогрес у виконанні Росією Мінських угод відсутній - про це заявила міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайссль під час виступу в Національній раді країни.

Дипломат стверджує - з моменту запровадження санкцій не бачить жодних відчутних кроків з боку Росії. І зазначає: для стабілізації на Сході України необхідний двосторонній діалог з Росією.

Нагадаємо, австрійський урядовець прославилася скандальним весіллям, на яке запросила президента Росії.