Росія не виконує Мінські угоди - МЗС Австрії [ Редактировать ]
Прогрес у виконанні Росією Мінських угод відсутній - про це заявила міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайссль під час виступу в Національній раді країни.
Дипломат стверджує - з моменту запровадження санкцій не бачить жодних відчутних кроків з боку Росії. І зазначає: для стабілізації на Сході України необхідний двосторонній діалог з Росією.
Нагадаємо, австрійський урядовець прославилася скандальним весіллям, на яке запросила президента Росії.
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