На Одещині не вщухають пристрасті довкола курортного селища Затока. Щотижня місцеві жителі протестують та перекривають траси - намагаються привернути увагу до незаконної забудови узбережжя. Напередодні люди пікетували обласну адміністрацію. Андрій Анастасов усе бачив і всіх вислухав.

Близько півсотні гектарів морського узбережжя. Жителі Затоки стверджують: саме ці пляжі місцеві депутати намагаються віддати приватникам. Нібито під садівництво, а насправді - під забудову. Кажуть - скандальні рішення селищна рада ухвалювала пізно ввечері на таємній сесії. А їй - передували так звані громадські слухання: з бійками й тітушками.

"Тех людей - жителей Затоки, эти же титушки, если так их называть - не пустили в зал! Если кто-то в зале начинал что-то говорить, обсуждать - не давали разговаривать. То есть, это были не общественные!", - говорить Василь Наумчик, житель Затоки.

Дачники та місцеві жителі дії влади вважають незаконними. Після численних акцій протесту вони прийшли до обладміністрації - наполягали на зустрічі з губернатором. Головна вимога - посприяти скасуванню скандальних рішень. Інакше держава може втратити унікальний курорт.

"Не будет территории для отдыха, потому что будут застроены пляжи! Будут стоять коттеджи прямо на побережье и вся территория, которая принадлежала сегодня народу, она будет просто застроена!", - говорить Валентина Гончаренко, голова об'єднання садових кооперативів у Затоці.

До людей вийшов заступник голови області. І пообіцяв... вивчити документи. До речі, нині їх вилученням у Затоці опікується районна прокуратура. Там відкрили кримінальне провадження. Допитують представників селищної ради, депутатів. Підозрюваних поки що немає.

"Зараз перевіряється інформація щодо громадських слухань, тобто - як вони проходили, які рішення там були прийняті. Це треба вивчити, оскільки відповідно до закону - слухання мають передувати сесії", - повідомила Інна Верба, прес-секретар прокуратури Одеської області.

У самій селищній раді переконують - усе відбувалося в правовому полі. Протестувальників називають несумлінними підприємцями, а свої дії - лише спробою інвентаризувати землю.

"Мы начали эту инвентаризацию, начали выявлять, что у нас огромное количество самозахвата и самовольно построенных зданий, сооружений. Конечно, многим людям это не нравится", - говорить В'ячеслав Бокій, секретар селищної ради Затоки.

У понеділок у Затоці знову сесія. Цього разу - звичайна. Місцеві жителі планують прийти туди зі своїми питаннями до депутатів. Отже, силове протистояння може повторитися.