Деньги можно снять с помощью технологии распознавания лиц и PIN-кода. Илл.: pixabay.com

Компания Microsoft и Национальный банк Австралии (NAB) разработали банкомат без слота для пластиковой банковской карты.

Разработку вели используя Azure Cognitive Services, что включает в себя облачные технологии, искусственный интеллект и биометрические технологии, рассказывает ChannelLife Australia.

Клиенты смогут снимать наличные в банкомате с помощью технологии распознавания лиц и PIN-кода.

Концепция была разработана исключительно для исследования опыта использования этой технологии клиентами.

Банкомат, использующий Azure Cognitive Services, не сохраняет изображения, а только биометрические данные, и данные надежно хранятся на облачной платформе Microsoft. Они будут удалены после эксперимента. Эта информация будет использоваться только с целью аутентификации клиента и без каких-либо иных целей.

Ранее мы предупреждали, что фальшивые деньги может выдать даже банкомат.