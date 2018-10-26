Банкомат без карты: создана уникальная система выдачи денег [ Редактировать ]
Компания Microsoft и Национальный банк Австралии (NAB) разработали банкомат без слота для пластиковой банковской карты.
Разработку вели используя Azure Cognitive Services, что включает в себя облачные технологии, искусственный интеллект и биометрические технологии, рассказывает ChannelLife Australia.
Клиенты смогут снимать наличные в банкомате с помощью технологии распознавания лиц и PIN-кода.
Концепция была разработана исключительно для исследования опыта использования этой технологии клиентами.
Банкомат, использующий Azure Cognitive Services, не сохраняет изображения, а только биометрические данные, и данные надежно хранятся на облачной платформе Microsoft. Они будут удалены после эксперимента. Эта информация будет использоваться только с целью аутентификации клиента и без каких-либо иных целей.
Ранее мы предупреждали, что фальшивые деньги может выдать даже банкомат.
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