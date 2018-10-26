Первый вице-спикер Верховной Рады Украины и представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко прокомментировала заявление экс-первого заместителя СММ ОБСЕ на Донбассе Александра Хуга об отсутствии российских войсках на востоке Украины.

"Относительно заявления представителя ОБСЕ Александра Хуга, что, мол, российскую военную форму можно купить на базаре. Мне искренне жаль, что Александр Хуг, чья миссия на посту заместителя председателя СММ ОБСЕ, заместителя Апакана, завершается, таким очевидно нелепым и неудачным заявлением. Надеюсь, это просто неудачно сформулированная им фраза, а не позиция", - написала Геращенко в Facebook.

Она напомнила Хугу, что возглавляемая Апаканом и им миссия СММ еженедельно фиксирует на Донбассе и отражает в своих официальных отчетах - новейшую российскую радиолокационную и другую технику, танки, другое оружие. Все оно российское, новое, не советское - именно то, которое не купишь на базаре и не перерисуешь вместо звездочки российский флаг.

"Украинская сторона все эти годы прилагала немало усилий, чтобы процент россиян в наблюдательной миссии уменьшился. Сегодня их меньше - и наблюдатели сразу начали видеть российскую военную технику",- отметила Геращенко.

Также она задала несколько вопросов экс-замглаве миссии ОБСЕ:

"Почему СММ ОБСЕ так и не допустили к месту падения МН17, к месту криминальных разборок и убийства Захарченко, зато там работали российские ФСБшники и следком РФ. Почему по этому поводу нет заявлений?"

"Почему нет заявлений по обнаруженным противопехотным минам с российской маркировкой? Маркировку тоже нарисовали партизаны? Кстати, на этих минах подорвались в том числе и патруль СММ".

"Где заявления о фактах сексуальных домогательств к женщины - гражданскому наблюдателю? Боевики так и не назвали имя негодяя, который тянул ее из машины и не провели расследование".

Таких вопросов немало, считает Ирина Геращенко. Они регулярно задаются в Минске.

"Будем это делать и дальше и ожидать, и требовать от ОБСЕ тщательного, беспристрастного и честного выполнения наблюдательной миссии, без заигрываний с Россией, - резюмировала вице-спикер Рады.

Ранее первый заместитель руководителя Александр Хуг в интервью изданию Foreign Policy заявил, что мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела доказательств российского вмешательства на востоке Украины. Об этом он сказал .

Кроме того он заявлял, что войну на Донбассе можно завершить за день.