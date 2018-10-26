У Кропивницькому проходять масштабні антитерористичні навчання [ Редактировать ]
У Кропивницькому тривають масштабні антитерористичні навчання. СБУ, поліція, рятувальники та медики відпрацьовують тактику та взаємодію між відомствами у надзвичайних ситуаціях.
Наша знімальна група долучилось до операції з порятунку заручників та знешкодження терористів.
Аеропорт у Кропивницькому. Територію оточили патрульні та спецпризначенці.
За легендою, літак, що прямував із Запоріжжя до Києва - захопили терористи. На борту - 25 пасажирів. У Кропивницькому літак приземлився, щоб дозаправитися. Вимоги терористів - два мільйони доларів та звільнення із в'язниці спільника. Після цього вони планують виліт на непідконтрольну Україні територію.
До терористів відправляють переговорника. А силовики - готуються до спецоперації.
За допомогою вибухівки штурмова група зламує двері літака і потрапляє всередину. Знешкоджує терористів та звільняє заручників.
Тим часом на летовище прибувають пожежники та медики. Такі спільні антитерористичні навчання максимально наближені до реальних умов.
"Такі навчання дуже корисні для всіх учасників антитерористичної операції , з тим, що вони відпрацьовують свої практичні навички і в даному випадку в цих навчаннях задіяні правові, контррозвідувальні, оперативно-розшукові заходи по знешкодженню умовних диверсантів та терористів", - наголосила Марина Яковенко, речник управління СБУ в Кіровоградській області.
Звільнивши заручників та знешкодивши терористів, спецпризначенці також знешкодили міни в командному штабі силовиків, які туди підклали умовні диверсанти.
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