Скандальна заява спостерігачів ОБСЄ обурила Україну [ Редактировать ]
Російську новітню зброю, підозрілі конвої вночі та амуніцію з нашивками Федерації - усе це протягом останніх років зафіксувала місія ОБСЄ на Донбасі. Усе зазначили у щоденних звітах, навіть особисті зізнання російських кадрових військових, які приїхали воювати на Донбас, і там їх затримали українські силовики.
Попри це заступник голови місії ОБСЄ Александр Хуг в інтерв'ю американському виданню заявив: "прямих доказів російського втручання на Донбасі спостерігачі не побачили, а російську військову форму можна придбати і на базарі".
Віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко вже відреагувала. У Facebook вона написала, що сподівається - "це просто невдало сформульована фраза". Адже представники ОБСЄ неодноразово ставали жертвами дій російських окупантів на Донбасі.
Геращенко закликає Організацію до ретельного, неупередженого і чесного виконання спостережної місії, без загравань з Росією.
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