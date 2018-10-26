Російську новітню зброю, підозрілі конвої вночі та амуніцію з нашивками Федерації - усе це протягом останніх років зафіксувала місія ОБСЄ на Донбасі. Усе зазначили у щоденних звітах, навіть особисті зізнання російських кадрових військових, які приїхали воювати на Донбас, і там їх затримали українські силовики.

Попри це заступник голови місії ОБСЄ Александр Хуг в інтерв'ю американському виданню заявив: "прямих доказів російського втручання на Донбасі спостерігачі не побачили, а російську військову форму можна придбати і на базарі".

Віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко вже відреагувала. У Facebook вона написала, що сподівається - "це просто невдало сформульована фраза". Адже представники ОБСЄ неодноразово ставали жертвами дій російських окупантів на Донбасі.

Геращенко закликає Організацію до ретельного, неупередженого і чесного виконання спостережної місії, без загравань з Росією.