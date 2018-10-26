Робот София рассказала о Боге (видео) [ Редактировать ]
Всемирно известный носитель искусственного интеллекта робот София, которая находится сейчас в Украине, поделилась своим мнением о Боге.
По мнению Софии, Бог должен существовать в сердцах людей, передает 112.ua.
"Но, возможно, это лишь утешение перед лицом страданий", - добавила она.
Ранее робот София рассказала премьер-министру Владимиру Гройсману об Украине.
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