Всемирно известный носитель искусственного интеллекта робот София, которая находится сейчас в Украине, поделилась своим мнением о Боге.

По мнению Софии, Бог должен существовать в сердцах людей, передает 112.ua.

"Но, возможно, это лишь утешение перед лицом страданий", - добавила она.

Ранее робот София рассказала премьер-министру Владимиру Гройсману об Украине.