25 октября в Бердичеве Житомирской области задержали тренера спортивной школы по подозрению в сексуальных домогательствах к 11-летней девочке.

О совершении развратных действий сообщила в полицию мать несовершеннолетней, передает местное издание berdichev.biz.

"Полицейские установили причастность 56-летнего мужчины к совершению развратных действий в отношении 11-летнего ребенка. 25 октября он был задержан и объявили о подозрении в совершении уголовного преступления", - сообщил начальник главуправления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко во время брифинга 26 октября.

Если вина тренера будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Ранее под Киевом пьяный мужчина изнасиловал ребенка.