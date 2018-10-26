Физрук развращал 11-летнюю девочку в школе Бердичева [ Редактировать ]
25 октября в Бердичеве Житомирской области задержали тренера спортивной школы по подозрению в сексуальных домогательствах к 11-летней девочке.
О совершении развратных действий сообщила в полицию мать несовершеннолетней, передает местное издание berdichev.biz.
"Полицейские установили причастность 56-летнего мужчины к совершению развратных действий в отношении 11-летнего ребенка. 25 октября он был задержан и объявили о подозрении в совершении уголовного преступления", - сообщил начальник главуправления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко во время брифинга 26 октября.
Если вина тренера будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.
Ранее под Киевом пьяный мужчина изнасиловал ребенка.
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