Умер Николай Караченцов: самые яркие роли актера (фото, видео) [ Редактировать ]
В пятницу, 26 ноября, из жизни ушел известный актер Николай Караченцов. Он скончался в Москве, от рака: метастазы поразили почти все органы артиста.
Podrobnosti.ua собрали фильмы с самыми яркими ролями Караченцова.
"Собака на сене"
"Белые росы"
"Юнона и Авось"
"Старший сын"
"Человек с бульвара Капуцинов"
"Приключения Электроника"
"Дамы приглашают кавалеров"
"Подземелье ведьм"
И, конечно, незабываемый Д'Артаньян из мультфильма "Пес в сапогах"
Также мы делились 10 культовыми песнями Караченцова.
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