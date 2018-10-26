У Києві триває акція протесту родичів онкохворих українців

Нагадаю, вже 61 день вони живуть у наметах біля будівлі Міністерства охорони здоров'я. Єдина вимога протестувальників - забезпечити лікування за кордоном тим громадянам, яким не можуть допомогти в Україні