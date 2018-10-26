Українська збірна виборола ще дві срібні та дві золоті медалі на "Іграх нескорених".

Майя Москвич, Сергій Шимчак та Андрій Усач здобули золото у командному заліку стрільби з лука. А Москвич ще й в індивідуальному заліку. Срібло команді принесли Юрій Дмитренко - у штовханні ядра та лучник Олександр Зозуляк.

Нагадаємо, напередодні ветеран АТО Юрій Дмитренко став другим у метанні диска і також завоював срібну нагороду. Тож, у загальному заліку на рахунку вітчизняної збірної на цьогорічних змаганнях у Сіднеї - п'ять золотих, вісім срібних та три бронзові медалі.