"Ігри нескорених": українці вибороли золоті та срібні нагороди [ Редактировать ]
Українська збірна виборола ще дві срібні та дві золоті медалі на "Іграх нескорених".
Майя Москвич, Сергій Шимчак та Андрій Усач здобули золото у командному заліку стрільби з лука. А Москвич ще й в індивідуальному заліку. Срібло команді принесли Юрій Дмитренко - у штовханні ядра та лучник Олександр Зозуляк.
Нагадаємо, напередодні ветеран АТО Юрій Дмитренко став другим у метанні диска і також завоював срібну нагороду. Тож, у загальному заліку на рахунку вітчизняної збірної на цьогорічних змаганнях у Сіднеї - п'ять золотих, вісім срібних та три бронзові медалі.
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