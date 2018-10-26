Петро Порошенко пообіцяв підняти зарплати військовослужбовцям

Зарплату військових слід підвищити. Солдат має отримувати 10 тисяч гривень, а ті, хто служить на передовій - не менше двадцяти однієї. Про це заявив Петро Порошенко під час робочої поїздки у Львівську область