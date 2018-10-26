Порошенко і Лукашенко проведуть переговори у Гомелі [ Редактировать ]
Петро Порошенко сьогодні з робочою поїздкою у Гомелі. Там відбудеться перший Форум регіонів України та Білорусі. Перед початком заходу глава держави зустрінеться зі своїм колегою Олександром Лукашенком віч-на-віч. Лідери обговорюватимуть актуальні питання співпраці між країнами - зокрема, інвестиції і торгівлю. За підсумками - заплановане підписання низки угод.
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