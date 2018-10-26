Українські порти зазнали понад мільярд гривень збитків через дії Росії в Азовському морі. Щодоби від затримок і зупинок кораблів росіянами судновласники втрачають від 15 до 50 тисяч доларів, - заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Напередодні Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації на Азові. Документ передбачає посилення санкцій щодо Росії - у разі ескалації конфлікту в акваторії.

Євродепутати засуджують дії Федерації і хоча не заперечують самого права на перевірки кораблів, але наголошують - Росія "не повинна зловживати цим правом чи застосовувати його з політичних міркувань".

У вітчизняному МЗС зазначили: ця резолюція - додатковий аргумент на захист українських інтересів у морському трибуналі.