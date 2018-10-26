Україна засудила дії Росії у Азовському морі [ Редактировать ]
Українські порти зазнали понад мільярд гривень збитків через дії Росії в Азовському морі. Щодоби від затримок і зупинок кораблів росіянами судновласники втрачають від 15 до 50 тисяч доларів, - заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.
Напередодні Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації на Азові. Документ передбачає посилення санкцій щодо Росії - у разі ескалації конфлікту в акваторії.
Євродепутати засуджують дії Федерації і хоча не заперечують самого права на перевірки кораблів, але наголошують - Росія "не повинна зловживати цим правом чи застосовувати його з політичних міркувань".
У вітчизняному МЗС зазначили: ця резолюція - додатковий аргумент на захист українських інтересів у морському трибуналі.
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