Взрывы в Ичне: в зоне ЧП собрали 16 тысяч разлетевшихся снарядов [ Редактировать ]
Состоянием на 26 октября саперы обнаружили и изъяли более 16 тысяч взрывоопасных предметов в районе горевшего военного арсенала под Ичней Черниговской области.
"Проверены и очищены от боеприпасов все 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала. Очищено 43 из 80 участков разминирования. Изъято более 16,1 тысячи взрывоопасных предметов (за сутки - более 1,4 тысячи)", - сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Также специалисты продолжают восстанавливать дома, уже восстановлено 150 зданий.
Напомним, 9 октября в районе Ични Черниговской области произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом. В Минобороны заявили, что причиной ЧП могла стать диверсия.
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