В пятницу, 26 октября в Приморье, Россия, произошло ДТП. В Михайловском районе на трассе Владивосток - Арсеньев возле села Осиновка рухнул мост, сообщает "Интерфакс".

Во время обрушения фура придавила легковую машину. Один человек погиб.

"По предварительным данным, один человек погиб. На месте происшествия продолжается разбор конструкций моста и покореженных машин", - рассказали в Следственном управлении.

Следователи ведут проверку по факту обрушения.

Мост рухнул, когда по нему ехал большегруз Volvo, а за ним - легковой автомобиль Mazda Demio. Во время обрушения фура скатилась вниз и придавила Mazda. Легковушка оказалась зажата между большегрузом и обломком моста, сообщает PrimaMedia.

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