Незаконно удерживаемый в российской тюрьме украинский режиссер Олег Сенцов опубликовал свое завещание через сестру Наталью Каплан.

В письме от 7 сентября 2018 года Олег Сенцов завещает экранизацию своих работ режиссеру Евгении Врадий, сообщает "Громадське".

"Я, Сенцов Олег Геннадьевич, находясь в здравом уме и твердой памяти завещаю в случае моей смерти экранизацию фильмов по моим сценариям, а именно "Носорог", "Кай", а также написанные мной в неволе "Блистательный мир", "Вороны" и "Кристи" моей соратнице и второму режиссеру Евгении Врадий в качестве режиссера-постановщика. В случае ее отказа, она имеет право выбрать, кому перепоручить эти экранизации, а также выбрать компанию производителя этих фильмов", - говорится в завещании.

Сенцов назначил наследниками своих детей - Алину и Владислава:

"Правопреемниками, наследниками и получателями моих гонораров после моей смерти, я назначаю моих детей: Сенцову Алину и Сенцова Владислава. Завещание составлено в ИК-8 г. Лабытнанги в присутствии и заверено моим адвокатом Динзе Дмитрием. 07.09.18", - говорится в тексте завещания.

Фото: hromadske.ua

Олег Сенцов находится в критическом состоянии после выхода из 145-дневной протестной голодовки. 16 октября он был госпитализирован в реанимацию больницы российского города Лабытнанги.