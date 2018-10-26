Олег Сенцов обнародовал завещание (фото) [ Редактировать ]
Незаконно удерживаемый в российской тюрьме украинский режиссер Олег Сенцов опубликовал свое завещание через сестру Наталью Каплан.
В письме от 7 сентября 2018 года Олег Сенцов завещает экранизацию своих работ режиссеру Евгении Врадий, сообщает "Громадське".
"Я, Сенцов Олег Геннадьевич, находясь в здравом уме и твердой памяти завещаю в случае моей смерти экранизацию фильмов по моим сценариям, а именно "Носорог", "Кай", а также написанные мной в неволе "Блистательный мир", "Вороны" и "Кристи" моей соратнице и второму режиссеру Евгении Врадий в качестве режиссера-постановщика. В случае ее отказа, она имеет право выбрать, кому перепоручить эти экранизации, а также выбрать компанию производителя этих фильмов", - говорится в завещании.
Сенцов назначил наследниками своих детей - Алину и Владислава:
"Правопреемниками, наследниками и получателями моих гонораров после моей смерти, я назначаю моих детей: Сенцову Алину и Сенцова Владислава. Завещание составлено в ИК-8 г. Лабытнанги в присутствии и заверено моим адвокатом Динзе Дмитрием. 07.09.18", - говорится в тексте завещания.
Фото: hromadske.ua
Олег Сенцов находится в критическом состоянии после выхода из 145-дневной протестной голодовки. 16 октября он был госпитализирован в реанимацию больницы российского города Лабытнанги.
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