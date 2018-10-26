Киевская психбольница заказала премиум иномарку за миллион [ Редактировать ]
Киевский психоневрологический интернат 22 октября по результатам тендера заказал электромобиль Nissan Leaf Tekna "Премиум" за 1 миллион 110 тысяч гривен.
Машину поставит ООО "Карпоинт электрик", сообщается в системе ProZorro.
Автомобиль будет иметь:
- интеллектуальное управление трассировкой,
- автоматический контроль температуры,
- запас хода до 378 километров,
- мощность электрического двигателя 150 л.с.
Nissan Leaf "заточен" на магистральную езду одновременно система рекуперации эффективно гасит скорость машины.
Программное обеспечение центральной консоли подключается к Apple CarPlay и Android Auto. Также предусмотрена возможность управления функциями через руль.
Скрин: prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-18-001934-c
Тем временем Минздрав Украины выделил лишь треть необходимой суммы на программу лечения за рубежом, имея средства дать всю сумму.
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