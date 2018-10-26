Киевский психоневрологический интернат 22 октября по результатам тендера заказал электромобиль Nissan Leaf Tekna "Премиум" за 1 миллион 110 тысяч гривен.

Машину поставит ООО "Карпоинт электрик", сообщается в системе ProZorro.

Автомобиль будет иметь:

интеллектуальное управление трассировкой,

автоматический контроль температуры,

запас хода до 378 километров,

мощность электрического двигателя 150 л.с.

Nissan Leaf "заточен" на магистральную езду одновременно система рекуперации эффективно гасит скорость машины.

Программное обеспечение центральной консоли подключается к Apple CarPlay и Android Auto. Также предусмотрена возможность управления функциями через руль.

Скрин: prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-18-001934-c

Тем временем Минздрав Украины выделил лишь треть необходимой суммы на программу лечения за рубежом, имея средства дать всю сумму.