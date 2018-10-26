Цена автогаза в Украине рекордно выросла [ Редактировать ]
Розничная стоимость автогаза в Украине достигла исторического рекорда, продолжив расти с 25 по 26 октября продолжила рост на 20-25 копеек за литр.
Таким образом, средняя цена на сжиженный газ на АЗС выросла до 16,23 гривны за литр, сообщает UPECO.
Причинами подорожания сжиженного газа на заправках называют рост международных котировок, а также дефицит с импортными поставками.
Цена автогаза "пробила" психологическую отметку в 15 гривен за литр 1 октября. Предыдущий ценовой рекорд был зафиксирован 22 октября. А до этого - в конце августа 2017 года, когда цены на заправках увеличились до 16,05 гривны за литр.
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