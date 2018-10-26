В российском Вааламском мужском монастыре в Карелии живет волнистый попугай Гоша, которого монахи научили молиться, сообщают "Факты". Также в сети опубликовали видеоролик с пернатым.

На видео можно услышать, как попугай говорит: "Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного".

Прихожане монастыря говорят, что им стыдно из-за того, что попугайчик чаще молится, чем они. "Дай и нам, Христе, быть частью Твоего мира, Твоего царства - царства света и любви, царства Небесного нашего Отца. Вот нам пример. И у неразумных созданий Божиих, есть чему подчас поучиться", - подписали видео с православным попугаем монахи.

Ранее наглый попугай насмешил пользователей сети.