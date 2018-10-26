Монахи научили попугая молиться (видео) [ Редактировать ]
В российском Вааламском мужском монастыре в Карелии живет волнистый попугай Гоша, которого монахи научили молиться, сообщают "Факты". Также в сети опубликовали видеоролик с пернатым.
На видео можно услышать, как попугай говорит: "Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного".
Прихожане монастыря говорят, что им стыдно из-за того, что попугайчик чаще молится, чем они. "Дай и нам, Христе, быть частью Твоего мира, Твоего царства - царства света и любви, царства Небесного нашего Отца. Вот нам пример. И у неразумных созданий Божиих, есть чему подчас поучиться", - подписали видео с православным попугаем монахи.
Ранее наглый попугай насмешил пользователей сети.
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