Муж Ани Лорак удивил своим поступком (фото) [ Редактировать ]
Супруг Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу сделал новую татуировку в честь своей дочери Софии. Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Instagram-сторис.
К фото он добавил стикер со словами "I love you".
Ранее мы писали о том, что Ани Лорак сделала откровенное признание.
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