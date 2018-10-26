Супруг Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу сделал новую татуировку в честь своей дочери Софии. Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Instagram-сторис.

К фото он добавил стикер со словами "I love you".

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак сделала откровенное признание.