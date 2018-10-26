В Одессе избили и ограбили знаменитого учителя [ Редактировать ]
Известного на всю Украину преподавателя физики одесского Ришельевского лицея Павла Виктора избили и ограбили неизвестные. Вопиющий инцидент произошел в среду вечером, 25 октября, сообщает "Страна".
Неизвестные напали на учителя в районе Красного креста (перекресток Люстдорфской дороги с улицами Косовской и Транспортной), когда Павел Андреевич возвращался домой на велосипеде. Преступники столкнули его с дороги, а затем отобрали велосипед и другие ценности.
Мужчина был госпитализирован: среди прочего, у Виктора перелом шейки бедра. По факту инцидента было начато расследование.
В 2009 году Павел Виктор был признан лучшим учителем Украины. Преподаватель прославился далеко ха пределами Одессы после публикации на YouTube-курса лекций по физике за 9-11-й и частично 7-8-й классы - всего 473 урока. Уникальный онлайн-курс лекций пользуется популярностью среди русскоязычных школьников по всему миру: в настоящее время на канале Павла Виктора почти 150 тысяч подписчиков, а число просмотров онлайн-уроков превышает 2 миллиона.
На днях в Одесской области ограбили храм.
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