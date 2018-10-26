В Украине назвали самый опасный город [ Редактировать ]
Самым криминальным городом Украины оказались Черкассы. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.
С другой стороны он привел в пример Мариуполь. По словам Аброськина, там общество, полиция и военные делают все возможное для порядка в прифронтовом городе.
"Другая ситуация - центральная Украина. Мирный город Черкассы, где несколько дней назад проводил совещание руководителей криминальной полиции Украина - самый криминальный город в стране. Спрашиваю у руководителя ГУНП Черкасской области, как местные власти заботятся о безопасности своих жителей, работает ли программа "Безопасный город". Ответ - нет", - отметил замглавы полиции.
Ранее мы писали, какой район Киева самый криминальный.
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