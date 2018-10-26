Самым криминальным городом Украины оказались Черкассы. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

С другой стороны он привел в пример Мариуполь. По словам Аброськина, там общество, полиция и военные делают все возможное для порядка в прифронтовом городе.

"Другая ситуация - центральная Украина. Мирный город Черкассы, где несколько дней назад проводил совещание руководителей криминальной полиции Украина - самый криминальный город в стране. Спрашиваю у руководителя ГУНП Черкасской области, как местные власти заботятся о безопасности своих жителей, работает ли программа "Безопасный город". Ответ - нет", - отметил замглавы полиции.

Ранее мы писали, какой район Киева самый криминальный.