Беларусь готова вмешаться в конфликт между Украиной и Россией - Лукашенко [ Редактировать ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и Россией для его разрешения. Об этом он заявил в ходе выступления на Форуме регионов в Гомеле, передает корреспондент "РБК-Украина".
Вопрос войны в Украине в последнее время политизирован…Совсем рядом, у нашего порога, у наших братьев гибнут люди. Конфликту вроде бы нет конца. Цель одна, и я это знаю по президенту Украины и, скажу откровенно, по многим вовлеченным в этот конфликт - цель прекратить эту войну, цель - сохранить единую и неделимую Украину. Нельзя эту проблему оставить нашим детям для разрешения.
"Это будет преступление перед теми, кто придет после нас. И здесь мало договориться России и Украине. Можно договориться, но этого мало. Потеряно доверие друг к другу. Чтобы быть абсолютно однозначным. Наша позиция. Позиция Беларуси. Мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет того доверия, которое должно быть", - добавил Лукашенко.
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