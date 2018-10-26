Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и Россией для его разрешения. Об этом он заявил в ходе выступления на Форуме регионов в Гомеле, передает корреспондент "РБК-Украина".

Вопрос войны в Украине в последнее время политизирован…Совсем рядом, у нашего порога, у наших братьев гибнут люди. Конфликту вроде бы нет конца. Цель одна, и я это знаю по президенту Украины и, скажу откровенно, по многим вовлеченным в этот конфликт - цель прекратить эту войну, цель - сохранить единую и неделимую Украину. Нельзя эту проблему оставить нашим детям для разрешения.

"Это будет преступление перед теми, кто придет после нас. И здесь мало договориться России и Украине. Можно договориться, но этого мало. Потеряно доверие друг к другу. Чтобы быть абсолютно однозначным. Наша позиция. Позиция Беларуси. Мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет того доверия, которое должно быть", - добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко призвал не допустить раскола православия.