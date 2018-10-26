В Киеве произошло масштабное ДТП в пятницу, 26 октября. На Набережном шоссе одновременно столкнулись 5 автомобилей, сообщает "Киев оперативный".

Фото: "Киев оперативный"

Пока неизвестно точное количество пострадавших, среди которых оказался и ребенок. Предварительно, один из водителей на своем автомобиле вылетел через газон на встречную полосу движения. В результате столкнулись пять машин.

В связи с ДТП на Набережном шоссе наблюдается большой затор в обе стороны движения.

Ранее в результате жуткого ДТП под Киевом погибла комедийная актриса Марина Поплавская.