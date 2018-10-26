В Киеве столкнулись 5 автомобилей, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В Киеве произошло масштабное ДТП в пятницу, 26 октября. На Набережном шоссе одновременно столкнулись 5 автомобилей, сообщает "Киев оперативный".
Фото: "Киев оперативный"
Пока неизвестно точное количество пострадавших, среди которых оказался и ребенок. Предварительно, один из водителей на своем автомобиле вылетел через газон на встречную полосу движения. В результате столкнулись пять машин.
В связи с ДТП на Набережном шоссе наблюдается большой затор в обе стороны движения.
Ранее в результате жуткого ДТП под Киевом погибла комедийная актриса Марина Поплавская.
по теме
В Киеве произошло жуткое ДТП из-за собаки
В одном из столичных районов произошло страшное ДТП, в результате которого пострадал один человек
Масштабна ДТП у центрі столиці: подробиці інциденту
Усе сталося близько 9-ї ранку. У щільному потоці машин на Бульварі Лесі Українки автокран влетів у вантажну газель. Уже далі, за принципом доміно, обидві машини протаранили автівки, які стояли попереду - на світлофорі
Смертельное ДТП с "Дизель шоу": водителю вынесли приговор
В понедельник, 22 октября, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения Михаилу Манюку
ДТП с актерами "Дизель шоу": шокирующее видео с места трагедии
Смертельное ДТП произошло ранним утром 20 октября
В центре Киева произошло масштабное ДТП
На Подоле произошла масштабная авария, в результате которой пострадали люди