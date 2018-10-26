Умер Николай Караченцов: появилось последнее видео с артистом [ Редактировать ]
В сети появилось последнее появление на камеру Николая Караченцова, который умер 26 октября.
На видео супруга Людмила Поргина дает интервью. В сюжете появляется и сам тяжело больной артист, которому супруга читала стихи. Он с трудом поздоровался с журналистами и высказал желание и дальше бороться с онкологическим заболеванием.
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