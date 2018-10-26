На Черкащині лікар-хабарник поновився на посаді

Про затримання лікаря-хабарника написав навіть генпрокурор і виклав фотографії - на своїй сторінці у Facebook, та буквально за кілька днів Бориса Беззубого суд випустив під заставу в 112 тисяч гривень