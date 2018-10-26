Судовою реформою задоволені 70% юристів - Gfk Ukraine [ Редактировать ]
Судовою реформою задоволені 70% юристів - такі результати опитування, проведеного компанією Gfk Ukraine за ініціативою програми реформування сектору юстиції "Нове правосуддя".
Більшість респондентів підтримують конкурсний відбір до Верховного суду і схвалюють залучення іноземців до конкурсного добору в Антикорупційний суд.
Втім, у те, що нова структура справді допоможе подолати корупцію у всіх гілках влади - вірить менш ніж половина опитуваних.
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