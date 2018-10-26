На Запоріжжі на хабарі спіймали секретаря призовної комісії одного з районних військкоматів. За 35 тисяч гривень - жінка пообіцяла призовнику допомогти "відкосити" від служби. Здирницю затримали на робочому місці.

Погорів на хабарі й військовий у Черкасах. Майор очолював фінансову службу підрозділу і відповідав за своєчасні виплати підлеглим. Та вирішив нажитися на них, і почав вимагати компенсації за те, щоб ті отримували гроші без затримок.

Чоловіка взяли на гарячому, коли йому передавали майже 5 тисяч гривень. В СБУ кажуть: це був не єдиний випадок.