У Чернівцях волонтери зібрали партію гуманітарної допомоги для військовослужбовців [ Редактировать ]
У Чернівцях волонтери зібрали чергову партію гуманітарної допомоги для військовослужбовців. Харчі, консервація, взуття і навіть бензопили - найближчими днями доправлять на передову. На волонтерській відправці побувала і Ольга Паламарюк.
Раз на місяць цей двір лісового управління перетворюється на справжній волонтерський пункт. Тут і свіжі яблука, і домашня консервація, і крупи, і макарони. Сьогодні ж на схід для бійців відправлять і делікатеси - двадцять п'ять літрових банок тушкованої дичини.
"Бачите, не таке вже воно. І жирне, є своє м'ясо. Звір годований у лісі. Думаю, хлопцям буде приємно - аби вони собі відкрили цю тушоночку, приготували там вермішельку на цій тушонці і будуть згадувати нас, лісників", - говорить Ігор Беленчук, директор Сторожинецького держлісгоспу.
Допомогу для військових збирають по всіх підрозділах області. Цього разу пакунки готували працівники Сторожинецького лісгоспу. І це не лише продукти. Тут і плівка для ізоляції бліндажів, і рукавиці, кілька ящиків цвяхів, сокири і навіть бензопила. А ще - двадцять пар чобіт.
"Це теплі, утеплені, низенькі, хороші. Який розмір, не бачу, а 45. Харашо, є в нас такі хлопці! А це, так сказати, осінні. Саме головне, щоб вони не промокали".
Волонтери кажуть: лише лісівники доправили на схід, щонайменше, півсотні таких гуманітарних вантажів. Аби наші бійці відчували: про них дбають. Їх чекають.
"Це вже більше 15 разів, як ми тут, на території управління отримуємо допомогу. Дуже щасливий, що буковинці небайдужі, підприємці і, зокрема, працівники лісового господарства, - роблять все можливе і неможливе для того, щоб хлопці відчували підтримку з Чернівців, з Буковини", - говорить Володимир Дорош, волонтер.
Мікроавтобус із пожитками вирушить до місця дислокації буковинського батальйону тероборони. А для місцевих жителів волонтери везуть ще й одяг та канцелярію.
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