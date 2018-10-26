Гуцульську колядку внесуть до списку культурної спадщини ЮНЕСКО [ Редактировать ]
Гуцульську колядку внесуть до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Старовинний український обряд відповідає всім необхідним критеріям - заявляють експерти. Це традиція, яку й донині активно підтримує більшість жителів гірських районів Івано-Франківської області, особливо Верховинщини.
Гуцульська колядка - невід'ємна частина Різдвяних свят, яку вони перетворюють у справжнє дійство. Прикарпатці вже погодилися передати свої колядки міжнародній організації. Це одна з обов"язкових умов. Тепер на черзі - оформлення документів, аудіо- та відеоматеріалів. До речі, усі об'єкти, які потрапляють до реєстру ЮНЕСКО, отримують систематичну фінансову підтримку.
"То є своєрідна казка, уявіть собі що гороми йдуть гуцули в народних строях з трембітами рогами, трембітають біля кожного воріт і заходять на подвіря. Є коляда під хатою, я коляда в сінех, є в хаті. Колядують для газди, газдині, для сина для дочки, хто є з членів родини. Колядують навіть для тієї людини яка відійшла в потойбіччя. Гуцульська коляда вартує того, щоб вона булла внесена до ЮНЕСКО, вона зворухне і заворожить весь світ", - говорить Стефанія Капустинська, завідувачка фольклорного відділу Івано-Франківського обласного науково-методичного Центру туризму та культури.
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