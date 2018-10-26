Яку країну сколихнув потужний землетрус, де вирує сильна повінь і чому висохло озеро в Італії - про ці та інші події дивіться далі.

Потужний землетрус - магнітудою 6 і 8, сколихнув грецьке узбережжя. Осередок залягав на глибині майже десять кілометрів в Іонічному морі, приблизно за 130 кілометрів від міста Патри. Силу коливань відчули не лише в столиці - Афінах, а й в Албанії, Італії, Лівії та на Мальті. Про жертв не повідомляють. Троє місцевих жителів травмовані.

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Щонайменше 18 людей загинули внаслідок потужної повені в Йорданії. Серед загиблих - багато дітей, які прямували на екскурсію шкільним автобусом. Його змило потоком води. В епіцентрі стихійного лиха опинилися й відпочивальники. Їх наразі евакуювали й доправили до найближчих медичних закладів. За словами екстрених служб - кількість жертв може зростати. Метеорологічні служби тим часом наголошують - дощова погода протримається ще кілька днів і радять не наближатися до місць, де є загроза зсуву ґрунту.

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Краснодарський край Росії теж уже другий день потерпає від повені. Потужні зливи накрили місто Туапсе, Адлер і дісталися Сочі. Унаслідок негоди дві особи загинули, ще кількох вважають зниклими безвісти. Понад сотня людей не може покинути міста через затоплені автомагістралі. Знеструмлені понад півтори тисячі житлових будинків.

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В італійській провінції Сондріо повністю висохло відоме альпійське озеро Лаго Азурро. Причиною стала аномально тепла погода. І таке явище тут не вперше. Минулого разу водойма пересохла 2005-го. Але тоді волонтери штучно наповнили її. І лише через 2 роки екосистема почала функціонувати природним чином. Лаго Азурро занесене до списку італійського фонду захисту довкілля. Вчені не виключають, що і цього разу озеро теж вдасться відновити.