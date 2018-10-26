Масова загибель голубів у Рівному сталася через отруєння, а не пташиний грип - такий висновок зробили експерти після дослідження померлих птахів. Напередодні ми показували репортаж із Рівного - усе місто буквально всипане тілами голубів, особливо багато їх біля водойм.

Підозрюють, що отруту підсипали в місцевий ставок, з якого птахи п'ють воду. Скільки особин загинуло - фахівці точно сказати не можуть. Інформацію отримають лише навесні, коли проведуть підрахунок популяції. Усіх мертвих голубів комунальники вже прибрали. Нових випадків загибелі ветлікарі поки що не зафіксували.

"Сьогодні проводяться посівні кампанії, а зернові перед посівом передаються певному протруєнню, Не виключається версія, що хтось міг якимось іншим препаратом "допомогти", що набридли і теж отруїти", - говорить Олександр Костюк, перший заступник начальника ГУ Держпродспоживслужби в Рівненській області.