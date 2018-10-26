Президентом футбольного клуба "Интер" стал сын миллиардера Чжана Цзидуна. Таким образом, 26-летний Стивен Чжан стал самым молодым президентом в истории клуба, передает xsoprt.ua.

Чжан-старший является основателем и руководителем конгломерата Suning Group, которому принадлежит "Интер".

По информации некоторых СМИ, прежний президент Эрик Тохир сохранит за собой долю в клубе. Позже в пресс-службе "Интера" сообщили, пост президента покинул бывший владелец "Интера" Эрик Тохир. Он готов продать 31% акций клуба.

На днях в Киеве скончался легендарный украинский футболист.