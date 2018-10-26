Украина и Беларусь снимут антидемпинговые ограничения [ Редактировать ]
Украина и Беларусь создадут в ближайшее время рабочую группу для снятия антидемпинговых ограничений во взаимной торговле. Об этом договорились президенты двух стран, сообщает "Укринформ".
"Мы договорились с Александром Григорьевичем срочно поручить правительствам создать рабочую группу, чтобы расчистить все антидемпинговые ограничения, расчистить любые преграды, которые мешают взаимной торговле", - сказал после встречи с белорусским лидером президент Украины Петр Порошенко.
По его словам, товарооборот между двумя странами может быть удвоен.
"В этом году, мы надеемся, что товарооборот между Украиной и Беларусью будет 5,3 млрд... Я уверен, что мы могли бы с легкостью удвоить наш товарооборот, и цифра в 10 млрд долларов является вполне реальной. В значительной степени этому способствовало бы возобновление экспорта украинского металлопроката в Республику Беларусь, а также отмена ограничений как на торговлю сельскохозяйственной продукцией, так и на торговлю древесиной", - сказал Порошенко
Он также отметил, что это является задачей обеих сторон, и спрогнозировал, что эта рабочая группа будет создана в ближайшее время.
Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь готова вмешаться в конфликт между Украиной и Россией.
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