31 октября во всем мире отмечают тематический, яркий и необычный праздник - Хэллоуин.

Если говорить о традициях этого дня, то строгих канонов у этого праздника не существует.

Однако есть несколько суеверий о том, что категорически нельзя делать в праздник, дабы не притянуть к себе беду:

Человеку нельзя оборачиваться в этот день, если во время ночной прогулки он услышал за своей спиной четкие настойчивые шаги; Считается, что это мертвые души решили за вами отправиться;

В ночь Хэллоуина нельзя сушить белье на улице или на балконе. Человек, которые наденет такие вещи будет притягивать несчастья и неудачи к себе и своим близким. Если вы забыли снять белье перед наступлением "страшной" ночи, то придется все перестирывать заново. Вода смоет весь негатив.

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