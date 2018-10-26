Хэллоуин-2018: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
31 октября во всем мире отмечают тематический, яркий и необычный праздник - Хэллоуин.
Если говорить о традициях этого дня, то строгих канонов у этого праздника не существует.
Однако есть несколько суеверий о том, что категорически нельзя делать в праздник, дабы не притянуть к себе беду:
- Человеку нельзя оборачиваться в этот день, если во время ночной прогулки он услышал за своей спиной четкие настойчивые шаги; Считается, что это мертвые души решили за вами отправиться;
- В ночь Хэллоуина нельзя сушить белье на улице или на балконе. Человек, которые наденет такие вещи будет притягивать несчастья и неудачи к себе и своим близким. Если вы забыли снять белье перед наступлением "страшной" ночи, то придется все перестирывать заново. Вода смоет весь негатив.
Смотрите также, как украсить дом на Хэллоуин.
по теме
Покров Пресвятой Богородицы 2018: народные приметы на 14 октября
Покров считают главным осенним христианским праздником, история которого берет начало с событий далекого 910 года в Константинополе
Хэллоуин-2018: как стильно украсить дом (фото)
31 октября во всем мире отмечают тематический, яркий и необычный праздник - Хэллоуин
Приметы о пороге: что категорически нельзя делать
В давние времена люди с осторожностью относились к порогам, считая, что через них открывается путь в потусторонний мир
Полнолуние 24 октября: приметы и суеверия
Луна является одним из самых загадочных спутников Земли
Приметы на ночь: что нельзя делать
Считается, что после захода солнца нечистая сила может свободно проникнуть в любой дом и навредить домочадцам