В Украине зарегистрировали госагентство для закупки лекарств [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения зарегистрировало госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"25 октября Министерство здравоохранения зарегистрировало государственное предприятие "Медицинские закупки Украины", которое со временем может получить статус централизованной закупочной организации. Это предприятие обеспечит дальнейшее развитие реформы закупок лекарственных средств и создание центра закупочной экспертизы", - говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что ГП "Медицинские закупки Украины" будет постепенно перенимать практики, наработанные международными партнерами, и с 2020 года сможет полноценно функционировать и производить закупки за средства государственного бюджета.
Планируется ввести электронный каталог лекарственных средств и медицинских изделий, который будет иметь вид онлайн-магазина в системе ProZorro.
ГП будет подчиняться Министерству здравоохранения Украины. Контроль над предприятием будет осуществлять независимый наблюдательный совет, в состав которого войдут представители государственных органов, международных организаций, пациентских и антикоррупционных общественных организаций.
Кроме пилотных закупок за средства Глобального фонда, в 2018 году должны быть запущены процедуры формирования Наблюдательного совета и конкурса на отбор руководителя ГП "Медицинские закупки Украины". Совет должен быть сформирован в течение 6 месяцев.
Ранее мы писали о том, что в Украине запретили лекарства от опасных болезней.
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