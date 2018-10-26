Нові платіжки наближаються! Якими б не були різноманітними інформаційні стрічка в Україні, головна тема тепер одна - тарифи. Після рішення Уряду збільшити ціну на газ для населення, більшість гадає - скільки ж доведеться платити і коли саме принесуть нові платіжки. Спробуємо розібратися сьогодні з цією темою. Але спочатку все ж зазначимо: є в Україні меншість, яка може не хвилюватися. Вони встигли підготуватися до будь-яких тарифних сюрпризів. Хто ці люди? Знає Ігор Левенок.

Захмарні тарифи та зіпсовані нерви. Українці в очікуванні платіжок. Взимку будемо платити по-новому.

Вартість газу для осель з автономним опаленням - 8 гривень 55 копійок за кубометр.

Для квартир з лічильниками 1 гігакалорія тепла коштуватиме близько тисячі восьмисот гривень.

Для осель із централізованим опаленням без лічильників обігрів 1-го квадратного метра - 38 гривень.

Сплатити комуналку, а на залишок - якось прожити. Доходи українців за тарифами не встигають! Тож люди вчяться економити. Бо кожна заощаджена копійка - вважай, зароблені гроші.

"Энергия на халяву. У нас солнечный реактор над головой находиться. Надо только правильно это все получить".

Це Олег Павловський. У Запоріжжі він знаменитість. Бо його будинок не під'єднаний ані до електромереж, ані до газогону. Сто п'ятдесят квадратів Олег обігріває сонцем.

"Вот у меня сейчас где-то 24-22 градусов поддерживается температура .Вот только от солнца. Ничего другого не используется", - говорить Олег Павловський, винахідник.

Важко повірити, утім таку температуру підтримують пивні бляшанки. Саме з них винахідник сконструював теплогенеруючі колектори.

"Взял дырочки в банках поделал, взял герметик - тут намазал. Они одна в одну склеиваются. Вот стоит вентилятор, который вдувает в солнечный коллектор воздух. В нем 30,6 градусов. Это дует мне сюда".

"Вот там температура зимой доходит до 80-90 градусов тепла. Себестоимость его мизерная. Красим в черный цвет. Черный цвет очень хорошо принимает солнечние лучи. Это коллектор, прихожая обогревается, этот ванну комнату обогревает и третий греет спальню", - говорить Олег Павловський, винахідник.

Хоч як дивно, та взимку потужність колектора зростає. Навіть у мороз, температура в оселі + 25-28 градусів. І все це - майже задарма.

"Вот у меня три коллектора было. Они мне сьекономили процентов 30-40 дров. Когда у меня уже шесть коллекторов стало, и я вот за отопительный сезон - около восьми кубов у меня всего ушло. То есть я уже больше 50% у меня чисто была экономия от солнечных коллекторов".

З електрикою в Олега теж жодних проблем. Струм видобувають сонячні батареї. Їх заощадливий винахідник встановив на даху.

"Ну телевизоры, ноутбук, холодильник - это ж вообще у нас не выключаются. Дальше у нас есть все блага в домах - стиральная машина, хлебопечка", - говорить Олег Павловський, винахідник.

Олег Павлоський навіть торгувати кіловатами готовий. За законом, він може приєднатися до "зеленого тарифу". Це коли обленерго зобов'язується купувати надлишки електрики з альтернативних джерел.

"Есть реальний опыт, когда вся эта система окупается за 5-7 лет и деньги вернулись", - розповідає Олег Павловський, власник альтернативних джерел енергії.

А це вже Київ. Колись цей будинок був звичайною "сталінкою". Як ось цей по сусідству. Обидва зведені 1954-го. Та сьогодні різняться, як небо і земля. Мешканці цього будинку створили ОСББ. Почали вкладати гроші в енергоощадність та користуватися держпрограмами з енергоефективності.

"Мы сделали модернизацию теплового пункта, утеплили верхний этаж, поменяли двери, окна на енергосберегающие, модернизировали систему освещения мест общего пользования, отбалансировали систему отопления и провели модернизацию системы горячего водоснабжения", - розповідає Євген Яровий, голова правління ОСББ.

Ось так нині виглядає теплорозподільчий пункт будинку. Суцільна теплоізоляція. Скрізь прилади та автоматика. Система запрограмована підтримувати необхідну температуру в приміщеннях. Зайве тепло не витрачається. Мешканці платять за лічильником.

"- 6 гривень 90 копеек за квадратній метр.

- А известно сколько соседи ваши платят за отопление?

- Известно, предыдущий сезон для них отразился порядка двадцяти трьох - двадцяти семи гривень за квадратний метр", - говорить Євген Яровий, голова правління ОСББ.

"Сюда приходит горячая вода с ТЕЦ. Датчики смотрят насколько нужно горячей воды в доме для отопления. Если она не нужна, то она перекрывается, и дом не берет снаружи никакого отопления", - пояснює Олексій Тихонов , експерт з енергоощадності.

"Здесь находиться все, что принимает решение снижать температуру, поднимать температуру, включать насосы, выключать насоси".

"В целом теплопункт сам по себе за счет регулирования, за счет вот таких вот мероприятий, может дать экономии в 30-40%"

Це звичайна радянська чавунна батарея, до того ж зараз вона абсолютно холодна, втім на термометрі у під'їзді двадцять градусів. Це - енергоощадний будинок. Щойно температура впаде на кілька градусів - система опалення автоматично увімкниться.

Керувати системою опалення можна з мобільного додатка. З будь-якої точки земної кулі.

"Например, жильцы приняли решение увеличить температуру комфорта в квартире. Для этого мне необходимо лишь зайти сюда дистанционно и выставить вместо двадцати градусов - двадцать два".

Площа квартири пані Марини 100 квадратніх метрів. В родині маленька дитина. Тож в оселі має бути комфортно.

"Ну вот можете посмотреть на сегодняшний момент. Вот сейчас 23,9 градусов, тоесть двадцать четыре. Мы собственно за все квадратные метры и платим. Какие суммы? В прошлом году суммы варьировались от трехсот до пятисот гривень в месяц".

Яскраві приклади енергоощадності в Україні з'являються частіше - життя змушує економити. І урядовці закликають заощаджувати на енергоносіях. От тільки енергетичні компанії-монополісти йти назустріч людям не квапляться.

"Ми сьогодні як споживачі входимо в ключове протиріччя з системою "Теплокомуненерго". Це наші міські локальні монополії, бо вони хочуть якомога більше і дорожче продати свого тепла, вони хочуть впихнути, бо їм це вигідно, а в нас діаметрально різні інтереси", - говорить Олексій Кучеренко міністр з питань ЖКГ (2007-2010).

От і в Олега Павловського боротьба за "зелений тариф" триває вже півроку. Бо продати енергію в країні з енергетичною кризою, виявляється, непросто.

"Не быстрое это дело. Надо ходить туда, надо постоянно появляться, не так, что ты отнес бумажку и ждешь", - говорить Олег Павловський, власник альтернативних джерел енергії.