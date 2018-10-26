Звісно, це неприємно для влади, але тема МВФ і тема виборів усе ж поєднуються. Так, цього тижня з'явилися дані опитування про ставлення українців до зовнішніх партнерів України.

Виявилося, що аж 53 з половиною відсотки респондентів назвали вплив МВФ на Україну - негативним. Ще гірший результат лише в Росії, а саме: 74 з половиною процента. Причому опитування проводили ще у серпні. Цікаво подивитися на динаміку настроїв після оголошеного рішення щодо газу.

Але якщо уявити, що кредитори й надалі вимагатимуть від України збільшення цін і тарифів. Аж до так званого "імпортного паритету". Скільки це може коштувати людям? Ми спробували порахувати.

До подорожчання - готуйсь! У новий опалювальний сезон з новими тарифами. От тільки, як саме зміняться цифри в платіжках поки не розуміє ніхто. І комунально-цінові рівняння намагаються розв'язати всі. Прості люди, аби сімейний бюджет зберегти; політики, щоб свій рейтинг не потопити. Отже, вже точно відомо, що нові платіжки українцям прийдуть у грудні. Бо ціна на газ підвищиться з листопада - на 23 відсотки - до восьми з половиною гривень за куб. А це значить, що доведеться більше і за опалення платити, і за гарячу воду.

"За попередніми за моїми підрахунками, я прошу, щоб ви це не давали як офіційну інформацію, за моїми підрахунками це може бути 16%", - заявив Андрій Рева, міністр соціальної політики України.

Та це - лише попередні тарифні розрахунки. Хоча в уряді заспокоюють: подорожчання - акція одноразова.

"Більше ціна на газ підвищуватися не буде. Крапка", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Але не буде підвищуватися лише до кінця цього опалювального сезону. А от як перепишуть тарифні розцінки в 2019? В уряді поки не кажуть. Та в тому, що подорожчання неминуче - мало хто сумнівається.

"Це ще не рівень досягнення імпортного паритету. Ми передбачаємо, що буде поступове підвищення - не таке різке, але можливо в наступні роки", - говорить Яків Смолій, голова Національного банку України.

Імпортний паритет - це саме те, чого вимагає Міжнародний фонд. Українці мають платити за паливо, як і європейці. І ціна на газ для населення має дорівнювати ціні на газ для промисловості. Нинішнє підвищення на 23% - тільки перший етап, який наближує тарифи до потрібних розцінок. Це лише трохи більше шістдесяти відсотків від задекларованої МВФ ціни. Наступного року - вартість МОЖЕ зрости ще процентів на 20. Тобто становитиме понад 10 гривень за куб. І за прогнозами, це має відбутися у квітні-травні. Після опалювального сезону, і президентських виборів.