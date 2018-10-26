На сьогодні в Україні немає адекватної статистики скільки насправді людей, ми втрачаємо у ДТП. Наявні дані не враховують тих, хто помер пізніше від травм. Про це у ефірі "Подробиці тижня" спитали Ірину Сісоєнко, народного депутата та заступницю голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я.

Депутат відмітила, що Україна займає перше місце серед европейських держав по травматизму. Також травматизм - є вбивцею номер один найбільш працездатного населення нашої країни. По її словам, люди до 40 років гинуть саме завдяки травматизму. Сісоєнко вважає, що це не стає, на жаль, підставою для того, щоб уряд сформував програму по боротьбі с травматизмом.

Депутат повідомила, що вона декілька разів ініцюювала таку програму на вирішення премьєр-міністра України, що має бути затверджена і сформована державна програма по боротьбі з політтравмою. По її словам, в Україні вже стало звичкою дивитися на те, що робиться на дорогах країни.

Впершу чергу, щоб знизити кількість смертей у ДТП, необхідно забезпечити своєчасний приїзд швидкої домоги. На базі діючих лікарень, які знаходяться поруч с трасами, побудувати притрасові травмацентри. Сісоєнко пояснила, що діючі лікарні потрібно додатково дооснастити відповідним медичним обладнанням та створити віділення екстреної медичної допомоги.

Також по її словам необхідно збільшити кількість травматологів, хірургів, анестезіологів.

Комментуючи заяву Міністерства охорони здоровья про плани реформування естреної допомоги, депутат відповіла:

"Це є просто політичним обманом та маніпуляцією. Я поясню чому. В проекті державного бюджету є кошти на екстрену медичну допомогу лише для 5 областей України і для міста Києва. Тобто уряд вирішив, що потрібно профінансувати, закупити машини швидкої допомоги, надати відповідне медичне обладнання, підняти заробітню плату медичним працівникам лише в 5 областях, а інші 19 з приводу швидкої допомоги не одержать нічого".

Сісоєнко доповнила, що влада все ж таки виділить 11 млрд гривен на питання швидкої допомоги.